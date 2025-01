Deputado afirma que situação não precisa sair cedo em disputa pela sucessão estadual

O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) avalia que a base governista não precisa sair em disparada pela sucessão estadual em 2026. Segundo ele, o adágio popular de quem é coxo parte cedo, não vale para os aliados da base governista porque há nomes fortíssimos, que têm, efetivamente, serviços prestados, densidade eleitoral e no momento oportuno se discutirá 2026.

Contudo, admite que as conversas têm sido feitas nos bastidores, mas salienta que ainda não houve e nem pode haver oficialização de um nome, até porque isso provoca um certo desgaste.

”No momento certo todos os liderados pelo governador João Azevedo e Hugo Motta, que vem muito forte e é o terceiro na sucessão, com grande capacidade de articulação política, ele e o governador serão os grandes comandantes do nosso agrupamento para liderarem essa discussão”, disse

O deputado criticou o modo como a oposição já se lançou no processo, mas para ele quem é coxo parte cedo, o que não é o caso do seu grupo. “Esse ditado cabe bem para a oposição”, ironizou.