O governador da Paraíba, João Azevêdo, falou também com a imprensa nesta segunda-feira (06), quando fez uma espécie de prestação de contas das ações governamentais exercidas ao longo de 2024, sobre o processo eleitoral de 2026, no qual pode disputar mais um cargo eletivo.

Indagado por que ainda não teria tomado a atitude de lançar o candidato do PSB ao governo do Estado, uma vez que deve assumir o comando do partido no mês de abril próximo, Azevêdo respondeu que política pública e, principalmente, a política partidária não se faz de forma individual, mas sim coletiva.

Segundo ele, “não será o PSB, por estar governando o estado, que vai determinar as regras da participação dos socialista na disputa eleitoral de 2026”.

“Nós vamos discutir isso com cada partido que é base aliada nossa. Então, não será uma decisão unilateral, e sim coletiva com todos os partidos, e eu espero que logo, logo a gente tenha essa decisão tomada”, destacou.

Para o governador, é natural que alguns nomes de sua base política já estejam lançados, até porque todo mundo tem seus próprios projetos. Entretanto, continua dizendo que só vai discutir o tema no momento adequado.

O gestor enfatizou que no momento está focado nas ações que estão sendo realizadas e nas que ainda irão ser feitas agora em 2025, não podendo antecipar a discussão sobre as eleições de 2026 e muito menos o final do governo.

Ele lembrou que tem dois anos para concluir o mandato e ainda vai trabalhar muito até o final.