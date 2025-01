Galdino acredita que candidatura ao governo vai unir Azevedo e Ricardo Coutinho

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino acredita que a sua candidatura ao governo do estado nas eleições de 2026, vai unir oposição e situação, incluindo a união entre o ex-governador Ricardo Coutinho (PT) e o governador João Azevedo (PSB) no palanque eleitoral dele.

Nem bem começou o ano, o deputado vem trabalhando para conquistar a empatia do seu próprio partido, o Republicanos, para garantir a postulação à sucessão ao governo da Paraíba, lembrando que não vem de uma linhagem política, mas acha que os paraibanos tem que ter um governador filho do povo.

Em entrevista concedida à imprensa nessa sexta-feira (03), Galdino disse que conta com o apoio à sua postulação de 25 a 30 deputados dos 36 que compõem o legislativo paraibano. “Eu convivo muito bem com todos e tenho credibilidade.Muito têm, mas eu tenho o conceito de honrar a palavra”, disse.

Galdino entende ainda que tem que ir à luta, provar que tem valor e que tem respaldo político para os partidos o apoiarem e ,hoje sabe que não tem nenhum apoio, incluindo do seu partido. “Até o meu próprio partido, o Republicanos, só vai me conceder a legenda se eu mostrar que tenho o apoio popular. Eu tenho consciência disso e tenho essa humildade”, ressaltou.

Ele revelou que vai usar a mesma estratégia que aprendeu com o grande político Ronaldo Cunha Lima, que disse que quem quiser ser adversário que não se aproximasse dele porque ao se aproximar, ele tornava a pessoa um amigo e um aliado, a mesma coisa fará.

Sobre trazer João Azevedo e Ricardo Coutinho para o seu palanque, Galdino disse que isso pode acontecer, não só com eles mas com outras figuras políticas da oposição também. “Eu sou um político da base do governador João capaz de dividir a base de oposição porque eu trago apoios da oposição”, atestou Galdino .

Indagado quais políticos seriam esses traria, o deputado respondeu que faz parte da sua estratégia política e que não iria declinar nomes. “Eu estou ficando é velho, não é dono, não”,ironizou.