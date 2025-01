Secretário e ex-secretario de Saúde da Paraíba estão desafinados

Apesar do transcurso, anteontem, do Dia Mundial da Paz, não convém chamar para a mesma confraternização o atual secretário de Saúde do Estado, Ari Reis, e o seu antecessor, o ex-prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB-CG).

Jhony, por sinal, está com uma nova campanha midiática em Campina, anunciando um ´plantão 24 horas´ sobre a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

