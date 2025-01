Romero Rodrigues diz que vai discutir candidatura ao governo em 2026 com seu grupo político

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) voltou a falar com a imprensa sobre a possibilidade de disputar o governo do estado em 2026, muito embora dizendo que seu foco está em disputar a reeleição.

Na primeira entrevista concedida do ano, o deputado admitiu disputar o cargo para o qual vem sendo cobrado, ao mesmo tempo em que recebe críticas por não ter coragem, mas rebateu dizendo que não tem que dar satisfação aos críticos..

“Eu disse de forma muito tranquila e serena que estava focado na reeleição, mas que também admitia a possibilidade de discutir sem imposição, conversando com os amigos e aliados, de disputar o mandato de governador do estado”, explicou.

Segundo ele, dentro do seu agrupamento político há também outros bons nomes, a exemplo do ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que disputou o governo em 2022 e que teve um extraordinário desempenho e do senador Efraim Filho, que já sinalizou da pretensão e que detém de uma mandato que se estende além de 2026.

“Eu vou discutir com todos eles porque de certa forma ninguém pode impor liderança.A liderança se conquistar e fazer consulta com a população para saber se de fato, em 2026 quais desses nomes está mais habilitado do ponto de vista eleitoral para disputar o pleito. Não podemos impor, mas de toda forma, mais uma vez, a gente coloca o nome à disposição”, destacou,

Contudo, advertiu ainda que ninguém vai discutir as eleições de 2026 com tamanha antecedência e que vai continuar fortalecendo, ampliando, consolidando e estruturando a reeleição para deputado federal e quando houver a definição em 2026, e recair sobre o nome dele, vai discutir com os aliados a questão da base política.

Romero enfatizou que não pode de forma tão prematura já definir e distribuir suas bases até porque será uma insanidade de sua parte.

Portanto, quer decidir com tranquilidade e fazer a avaliação do eleitorado paraibano.

“Afinal de contas, uma eleição majoritária tem um alcance muito maior, a gente tem pretensão, mas sem imposição”, ratificou.