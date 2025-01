Durante a última sessão de 2024, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, conversou com a reportagem do ParaibaOnline e fez um balanço de sua atuação no comando do Legislativo municipal. Em um discurso marcado por agradecimentos e reflexões, Marinaldo relembrou os desafios enfrentados no início de sua gestão e a superação de obstáculos, especialmente quando colocaram em dúvida sua capacidade.

“Vocês sabem as dificuldades que enfrentei logo no início. Enfrentei preconceito, questões de intelectualidade, minha própria capacidade foi questionada. Fui julgado, mas vocês foram fundamentais, fazendo uma imprensa justa, imparcial. Houve críticas que ajudaram, sugestões positivas que aproveitei, enquanto as críticas destrutivas eu sempre fiz questão de ignorar. O importante em qualquer gestão não é iniciar bem, mas sim iniciar e terminar bem. E, graças a Deus, estamos terminando bem”, declarou Marinaldo, que rompeu politicamente com o prefeito Bruno Cunha Lima e se candidatou a vice-prefeito na chapa encabeçada por Jhony Bezerra, da oposição.

O ex-presidente relembrou momentos delicados, especialmente no âmbito fiscal e financeiro, ao assumir a Câmara em 2021. Segundo ele, havia pendências significativas que precisaram ser resolvidas nos primeiros anos de sua gestão. “Iniciei nessa Casa com duas folhas para pagar e uma carga tributária patronal a ser atualizada. Entre 2021 e 2022 conseguimos colocar tudo em ordem, e de lá para cá seguimos pagando as atualizações em dia e valorizando os servidores”.

Marinaldo também ressaltou o compromisso com a igualdade de tratamento entre os vereadores, independentemente de partidos ou posicionamentos. “Trabalhamos para que todos façam vez e voz, sem distinção. Todos os vereadores, independentemente de votos ou categorias, sempre tiveram o direito de falar e de serem ouvidos. Esse foi o nosso foco: uma gestão justa e democrática”, finalizou.