Deputado destaca postulação do cantor Gusttavo Lima à presidência da República

“Ele tem todo o direito de postular o cargo É um cidadão brasileiro. É um grande cantor e empreendedor e nós do PL defendemos a liberdade”.

Foi o que declarou o deputado federal paraibano, Cabo Gilberto, presidente do PL de João Pessoa, sobre o anúncio do cantor sertanejo Gusttavo Lima de que vai disputar o cargo de presidente do Brasil nas eleições de 2026.

O deputado disse que já havia feito o convite para o sertanejo se filiar ao PL e vai reforçar o convite.

“Nós defendemos o maior número de escolha para que a população tenha mais opção. Agora, o candidato mais forte do nosso bloco é o presidente Bolsonaro, que está sendo perseguido, literalmente, pelo estado de exceção, que se instalou no nosso país onde ele ficou com os seus direitos políticos cassados apenas porque se reuniu com embaixadores e agora o ‘embaixador” vai ser candidato a presidente em 2026. Já pensou?”, ironizou o deputado.

Já em relação a influencer Deolane Bezerra que foi presa por envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro e disse que faria a composição de vice ao lado de Gusttavo Lima, Cabo Gilberto disse que isso não teria a mínima condição por ela ser ficha suja. “Ai já é muito apelação”, disse.

Cabo Gilberto ressaltou também que Bolsonaro recebeu com muita naturalidade a declaração do cantor sertanejo, mas o próprio Bolsonaro afirmou em recente entrevista que será candidato em 2026, mesmo estando inelegível.

Para o deputado, ainda não se sabe o que vai acontecer até porque Lula também esteve preso e voltou a ser candidato e ganhou as eleições. “Então, tudo pode acontecer e até 2026, muita água vai rolar por debaixo da ponte”, avaliou.