Vereadora mais votada de João Pessoa defende maior representatividade feminina

A vereadora Jailma Carvalho (PSB), eleita como a mulher mais votada na história de João Pessoa, destacou a importância de fortalecer a representatividade feminina na Câmara Municipal.

Apesar do número ainda reduzido de mulheres no legislativo, ela acredita que sua expressiva votação reforça a confiança da população e pode inspirar outras mulheres a participarem do processo político.

“Nosso compromisso é trabalhar com seriedade, sair dos gabinetes e vivenciar a cidade, fortalecendo principalmente as mulheres que estão nas comunidades e movimentos sociais. O espaço da mulher é onde ela quiser, e a política também é nosso espaço”, afirmou.

Jailma enfatizou que sua prioridade é honrar o mandato conquistado e contribuir para a construção de políticas públicas voltadas à justiça social e qualidade de vida para todos.

*Vídeo: ParaibaOnline