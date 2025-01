Presidente da ALPB lança candidatura ao governo durante solenidade em Pocinhos

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, reafirmou o desejo de concorrer ao Governo do Estado nas eleições de 2026, durante discurso na cerimônia de posse da sua esposa, Eliane Galdino, como prefeita de Pocinhos. O evento foi marcado por um discurso vibrante e cheio de emoção.

Durante sua fala, Adriano Galdino destacou a importância da união e do compromisso com o povo paraibano.

“Não foi fácil para mim até aqui, mas vamos lutar com esse objetivo. Se Deus me der forças e energia, eu haverei de subir a rampa do governo da Paraíba para fazer uma administração voltada principalmente para os filhos do povo, especialmente para aqueles que mais precisam”, declarou ele.

Galdino enfatizou que esta é a sua primeira fala do ano e anunciou oficialmente o início de sua pré-campanha: “A partir de hoje, eu começo a minha caminhada pelo governo do Estado. Vou andar pela Paraíba, levando a minha mensagem, meus objetivos e meus sonhos. Quero dividir isso com todos os paraibanos”.

O presidente da ALPB destacou que Pocinhos é o ponto inicial dessa jornada: “Eu estava ali pensando e afirmando para mim mesmo que a minha caminhada começa aqui, em Pocinhos”.

Ele também mencionou sua intenção de visitar diversas cidades e comunidades: “Vou percorrer cidades, empresas, ruas… estou aqui para dizer ao povo da Paraíba que a minha candidatura é pra valer”.