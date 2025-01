Léo Bezerra afirma: “João Pessoa pode esperar muito trabalho no segundo mandato”

Em sua fala sobre o segundo mandato à frente da vice-prefeitura de João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB, reafirmou o compromisso com a cidade e seus cidadãos.

“João Pessoa pode esperar muito trabalho, dedicação e foco. Estamos preparados para cumprir nossa missão com seriedade, sempre focados na transformação da cidade e no bem-estar da população”, afirmou.

Léo destacou as conquistas do primeiro mandato, incluindo o avanço em áreas como pavimentação e infraestrutura. “Já estamos entregando mais de 100 ruas pavimentadas em diversos bairros e seguimos trabalhando com intensidade, com calçamento e asfalto, garantindo uma cidade mais estruturada e com qualidade de vida”, disse.

O vice-prefeito também enfatizou a parceria com o governo estadual e a atuação de vereadores para fortalecer os projetos em prol da cidade.

Confira a fala completa:

*Vídeo: ParaibaOnline