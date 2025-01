Governador presta contas de 2024 e fala sobre o volume de obras

O governador João Azevêdo lança, na próxima segunda-feira (6), a nova edição da revista Paraíba da Gente, que detalha as conquistas e realizações do governo ao longo de 2024.

A solenidade de apresentação dos resultados dos investimentos da gestão estadual irá ocorrer no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, a partir das 10h.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual também fará uma prestação de contas das obras em andamento em todo o estado, que têm melhorado a qualidade de vida da população e impulsionado o desenvolvimento econômico e regional, com recordes na geração de emprego e renda.

A Paraíba tem se destacado em nível nacional pelo volume de obras em diversas áreas, resultado da eficiência da gestão fiscal e financeira e do ambiente favorável para atração de novos negócios.

“Nós vamos fazer uma prestação de contas de tudo que aconteceu em 2024, destacando também as obras que estão em andamento por todo o estado, reforçando a presença do governo nos municípios e o nosso compromisso de priorizar o cuidado com as pessoas a partir de obras e políticas públicas que têm transformado para melhor a vida da população”, frisou o governador João Azevêdo.