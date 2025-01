Bruno exonera secretários e inicia reforma administrativa em Campina Grande

O Semanário Municipal da Prefeitura de Campina Grande divulgado na tarde desta quarta-feira, 2, traz o primeiro ato do prefeito Bruno Cunha Lima desta sua segunda gestão: o decreto, de 1° de janeiro, publica a exoneração de todos os secretários, secretários adjuntos e secretários executivos, os dirigentes da administração indireta do Poder Executivo Municipal. Estão incluídos também no ato os demais ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas de livre nomeação.

Na prática, o primeiro ato executivo de Bruno Cunha Lima é um ato protocolar, uma praxe e se constitui numa medida preparatória e política para que o prefeito reeleito comece a nomear a nova equipe do segundo governo, com base em seus critérios como gestor dos últimos quatro anos no Município.

Um ponto de destaque no decreto estabelece que os secretários e os dirigentes das entidades da administração indireta exonerados através do ato devem permanecer na gestão, respondendo por seus cargos até a nomeação dos respectivos titulares ou até a dispensa do encargo.

A mesma medida de transição, de acordo com o decreto, pode ser aplicada pelos próprios auxiliares diretos em relação aos diretores, gerentes e assessores de suas pastas ou órgãos.