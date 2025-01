O vereador Saulo Noronha (MDB) conversou com a reportagem do ParaibaOnline durante a solenidade de posse dos eleitos, realizada nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Ele falou sobre as articulações em torno da eleição da mesa diretora e a escolha do apoio ao vereador Saulo Germano para presidir a Câmara nos próximos dois anos.

“A gente, antes das decisões para a votação para presidente da Câmara, tentou um diálogo com os colegas vereadores do MDB, a colega vereadora Pâmela e o vereador Severino da Prestação, buscando um entendimento em torno do nosso nome. Não alcançamos sucesso. Porém, caminhamos junto com o vereador Saulo Germano, para que ele possa ser o presidente”, explicou Noronha.

O vereador destacou a dificuldade de alinhar as candidaturas dentro da bancada governista e a importância de convergir em torno de um nome. “Saulo Germano já tinha uma sinalização de apoio de alguns vereadores da bancada do prefeito Bruno e também da oposição. Como havia vários candidatos na base, ficou difícil conciliar. Então, decidimos, inclusive após discussão em casa, que Saulo Germano seria o presidente para este biênio”, concluiu.

Confira a entrevista completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline