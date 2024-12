Vereador anuncia que vai contar com a unanimidade na eleição em Campina Grande

O vereador Saulo Germano (Podemos), presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, informou nesta terça-feira ao ParaibaOnline que conseguiu o consenso e contará com o apoio dos seus 22 colegas da próxima legislatura para a eleição que ocorrerá na tarde desta quarta-feira no plenário do Legislativo.

Conforme o presidenciável, o último apoio acertado foi o da vereador Carol Gomes, do União Brasil.

Leia também:

Registrada a chapa que disputará a mesa da Câmara em Campina Grande