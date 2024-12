Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o vereador Alexandre Pereira (UB) apresentou detalhes sobre sua tentativa de se tornar presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Apesar de não ter alcançado o objetivo, Alexandre avaliou o processo de forma positiva e destacou os aprendizados adquiridos.

“Um dia vou escrever um livro sobre o dia em que quase fui presidente da Câmara. Para mim, foi um processo muito tranquilo. Eu saio bastante fortalecido e, acima de tudo, mais consciente do meu lugar na política. A política é coisa séria, é para homens de caráter, para quem tem coragem de falar a verdade e segurar a sua fala. Infelizmente, alguns não a tratam assim”, afirmou o vereador.

Alexandre fez questão de agradecer aos colegas vereadores que o apoiaram desde o início da campanha, mencionando nomes como Renan Maracajá, Antônio Alves Pimentel, Severino da Prestação, Rafafá, Carol Gomes e Fabiana Gomes. “Eu preciso ser correto com aqueles que foram corretos comigo, que agiram com seriedade e acreditaram no nosso projeto até o último momento”, declarou.

O parlamentar ressaltou que sua proposta como presidente era de aproximar a Câmara Municipal do povo de Campina Grande. “Meu projeto foi devolver a Câmara para a cidade, torná-la novamente um espaço do povo de Campina. Acho que esse foi o grande medo de alguns, porque eu tive coragem e compromisso para fazer isso. Infelizmente, forças ocultas – e algumas nem tão ocultas assim – se manifestaram rapidamente para impedir o nosso avanço”, pontuou.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Alexandre Pereira demonstrou otimismo e confiança no futuro. “Nada acontece por acaso. Eu acredito em Deus e sei que o tempo mostrará à cidade o porquê de eu ter sido preterido por alguns para a presidência da Câmara. Continuarei trabalhando pelo bem de Campina Grande e defendendo os valores que acreditei”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline