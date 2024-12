Veja quem fica na nova gestão de Cícero Lucena em João Pessoa

O prefeito diplomado de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), já começou a fazer a reforma administrativa do seu segundo mandato, que se inicia na próxima quarta-feira, 1º de janeiro, e confirma a permanência de dois secretários: Rubens Falcão na Infraestrutura e Socorro Gadelha na Pasta de Habitação.

Em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (30), o prefeito agradeceu a contribuição do diretor do Hospital Ortotrauma de Mangabeira (Trauminha), Alexandre César, que deixou a administração para atender a um convite do novo governo de Cabedelo e deve assumir a Secretaria de Saúde. O prefeito não confirmou ainda quem vai substituir o médico.

“Tenho que agradecer primeiro ao Alexandre César que pegou o Trauminha em página policial e deixou funcionando com perspectiva de melhorar cada vez mais. Primeiro, o sentimento de gratidão, mas também fico feliz porque Cabedelo é um município perto de João Pessoa e todas as ações de conquistas e avanços na Saúde de Cabedelo é bom para todos nós que compartilhamos os atendimentos que se fazem necessários”, avaliou.

Cícero quer ainda reativar o consórcio Saúde do qual participam ainda os município de Santa Rita e Bayeux, para possam ter hospitais de referência não só em João Pessoa, mas uma maior interação entre as equipes da saúde com o objetivo de melhorar a vida das pessoas no atendimento mais rápido, mais eficiente e mais humanizado.