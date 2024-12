Câmara de Campina está votando ´a toque de caixa´ novo Plano Diretor

A Câmara Municipal de Campina Grande realiza na noite desta segunda-feira uma sessão extraordinária para votar matérias que foram represadas ao longo das últimas semanas.

No momento, ocorre a atualização do Plano Diretor, com dezenas de emendas ao texto original, muitas das quais em tramitação sem sequer a leitura de seu conteúdo, mas apenas da numeração relacionada à mudança proposta.