Morre engenheiro que presidiu o MDB da Paraíba

O presidente estadual do MDB, senador Veneziano Vital do Rêgo, lamentou neste domingo o falecimento do engenheiro, ex-presidente do PMDB e ex-vice-prefeito de João Pessoa, Haroldo Lucena, ocorrido no início da manhã.

“Hoje o MDB da Paraíba perdeu seu ex-presidente e grande amigo Haroldo Lucena. Ao longo de sua trajetória de vida, Haroldo foi referência política e um exemplo de homem público, que fazia do exercício partidário a sua extrema dedicação pessoal, em favor do engrandecimento do MDB e do desenvolvimento do nosso estado”, disse Veneziano, em publicações nas redes oficiais do MDB da Paraíba e em sua rede social própria.

Na mesma mensagem, Veneziano enviou os sentimentos de pesar, dele e em nome do MDB paraibano, à família de Haroldo Lucena e aos amigos.

“Nossos mais sinceros e profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos, rogando a Deus que lhe conceda o convívio da Vida Eterna”, acrescentou.

Biografia – O engenheiro Haroldo Lucena foi secretário de Transportes e Obras do governo Tarcísio Burity, presidente do PMDB, vice-prefeito de João Pessoa, candidato a prefeito da capital paraibana e irmão do saudoso senador Humberto Lucena, ex-presidente do Senado da República.

*com informações ascom