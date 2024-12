Presidente do PSDB destaca o nome de Pedro Cunha Lima na disputa de 2026

O presidente do PSDB na Paraíba, deputado Fábio Ramalho comentou o encontro que reuniu lideranças da oposição na residência do presidente do União Brasília, senador Efraim Morais e destacou o movimento que a oposição vem fazendo na Paraíba, que contou com a participação do ex-senador e ex-governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, considerado um conselheiro do grupo, que que deverá ser sempre ouvido.

“Cássio mostra muita satisfação com o trabalho privado em que está e não disputará cargos em 2026, mas nunca vai deixar de ser o grande orientador político desse grupo, que faz parte o filho dele, Pedro Cunha Lima, que foi quem teve mais de um milhão de votos. O PSDB continua vivo hoje, justamente pelo o nome do grande líder Cássio e pelo líder Pedro e por tudo aquilo que nós estamos construindo”, disse.

Segundo ele, o PSDB coloca novamente o nome de Pedro Cunha Lima até porque ele teve uma grande desenvoltura política em 2022 ao disputar o governo da Paraíba e tem andado na Paraíba, tem conversado com as pessoas, com as lideranças e com todos os paraibanos.

“Estaremos sempre fazendo a defesa do nome de Pedro Cunha Lima como nosso candidato ao governo do Estado. Quem teve 48% dos votos em 2022, não vai titubear em ser candidato, embora seja necessário termos pesquisas qualitativas e quantitativas para fazer essa avaliação, mas o nome de Pedro está na memória dos paraibanos porque tem um discurso de moralizar e modernizar a administração pública. Ele está preparado e querendo governar esse estado”, ressaltou Ramalho.