João Azevedo quer ´colocar a colher´ na escolha para o TCE/PB

O governador João Azevedo (PSB) afirmou que se a candidatura do deputado Tião Gomes (PSB) à vaga aberta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado tiver algum impedimento, ele se habilitará para discutir com os deputados aliados quem seria o outro nome a ser avalizado para a vaga.

Informação repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

