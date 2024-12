A vereadora Eva Gouveia concedeu entrevista em Campina Grande, em que destacou a importância do legado do seu esposo, o saudoso político Rômulo Gouveia, e falou sobre os desafios de sua carreira política. Durante a conversa, Eva também comentou sobre a decisão do Legislativo campinense de atribuir o nome de Rômulo à Câmara Municipal após a reforma que está passando, como forma de homenageá-lo.

“Rômulo foi um ser humano extraordinário, que tratava todos por igual. Ele foi tão maravilhoso, e em tudo que fazia era para todas as pessoas”, destacou a vereadora.

Eva também aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do seu mandato e refletir sobre o futuro, já que não conseguiu ser reeleita nas últimas eleições municipais. Segundo a parlamentar, o sentimento é de missão cumprida, pois acredita ter feito um trabalho consistente tanto na Câmara Municipal quanto durante sua atuação no Governo do Estado.

“Eu tenho certeza que, na minha passagem aqui na Câmara, fiz um excelente trabalho. Prestei conta daquilo que fiz à população, e também foi assim no Governo do Estado. Sempre procurei atuar com responsabilidade e compromisso e, independente de qualquer coisa, estou ao lado do governo”, afirmou Eva.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline