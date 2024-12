Na manhã desta sexta-feira (27), o vereador Alexandre Pereira (União Brasil) concedeu entrevista à Rádio Caturité FM, em que fez um balanço do ano de 2024. Ele iniciou destacando os desafios enfrentados ao longo do ano na Câmara Municipal: “Foi um ano de muito trabalho, muito aprendizado, grandes dificuldades que nós enfrentamos na Câmara Municipal de Campina Grande, mas eu considero que foi um ano também proveitoso para o nosso mandato. Afinal, eu acho que o resultado de tudo que nós fizemos nos quatro anos se consumou num projeto de reeleição, onde fomos muito bem votados”, declarou.

O parlamentar relembrou o resultado expressivo obtido nas últimas eleições municipais, com 4.671 votos, superando suas próprias expectativas: “Sabíamos que era muito difícil, pois mais uma vez eu estava no ‘grupo da morte’, onde concorremos com vereadores de sobrenomes importantes, ex-prefeitos e outras lideranças tradicionais. Mas conseguimos superar esses desafios, o que aumenta ainda mais a responsabilidade para este novo mandato”.

Fiscalização e cobranças

Sobre os planos para o próximo ano, Alexandre enfatizou a importância da fiscalização e da implementação de projetos aprovados. “Agora, com 12 anos de experiência, chegamos à Câmara com uma nova maturidade. Nossa cultura de defesa das pautas permanecerá, mas vamos focar mais na execução dos projetos para que eles sejam úteis à população”, disse. Ele também pontuou que pretende atuar de forma incisiva no acompanhamento do contrato entre a Cagepa e a Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Críticas à Cagepa

Alexandre Pereira também abordou a questão da municipalização e possível privatização dos serviços da Cagepa, criticando a falta de discussão ampla com a sociedade sobre o tema. “Foi tudo feito à revelia da Câmara. Eu era um dos que defendia lá atrás que deveríamos discutir com a cidade. Isso se esticou a ponto de fazerem um acordo de gabinete sem que a população pudesse opinar efetivamente”, lamentou.

O vereador também apontou problemas operacionais que refletem na qualidade do serviço prestado. “Basta andar nas ruas de Campina Grande para ver buracos e remendos malfeitos pela Cagepa. Trocas de canos que não duram mais de 15, 20 dias. É preciso tratar isso com seriedade e deixar de lado as questões político-partidárias”, concluiu.

Prioridade à saúde

Além da questão da água, Alexandre destacou que a saúde será outra prioridade em seu mandato. Ele criticou o Hospital Universitário (HU) pelo atendimento insuficiente em cirurgias de alta complexidade e na assistência a pessoas com doenças raras. “Pessoas esperam semanas ou meses por uma vaga. Nós seremos incansáveis na fiscalização e na cobrança por melhorias”.

Com foco na fiscalização e no cumprimento de compromissos, o vereador sinalizou que seu novo mandato será marcado pela atuação firme em temas cruciais para a população de Campina Grande.

Veja a entrevista em vídeo:

