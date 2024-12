Secretária desiste de candidatura a deputada federal

A secretária estadual do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra desistiu de disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026 e vai tentar novamente se eleger a deputada estadual, cargo este já exercido por duas vezes na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Segunda ela, está difícil disputar com as emendas federais que cabe a cada deputado e que viabilizam o acesso dos parlamentares que buscam à reeleição com o apoio dos prefeitos, no interior do estado.

“‘É difícil a gente concorrer nessa disputa. Cada deputado tem um orçamento de emendas-pix e eles conseguem se viabilizar melhor. Não é que meu nome não seja viável. Meu nome é sim viável, eu já fui testada num cenário de uma chapa estadualizada. Fui deputada estadual, fui prefeita e fui candidata ao Senado, mas é difícil”, argumentou.

Ela explicou ainda que está à disposição dos projetos do PSB para 2026 e que tem uma relação muito forte com o presidente Lula (PT).

“O meu nome está posto, mas no momento

eu estou pensando reconstruir a nossa base e disputar novamente uma vaga na

Assembleia Legislativa”, enfatizou.

Contudo, Pollyanna afirma que ainda não é um decisão de prego batido ponta virada, mas o projeto atual é o Legislativo estadual e entende que precisa de muito diálogo com o próprio partido e do alinhamento com o presidente Lula , que é o principal motivo dela concorrer a uma vaga na ALPB.

“É claro que o presidente Lula tem também algo a acrescentar. A gente não crava agora o

que vai acontecer em 2026 porque muita água vai passar por baixo da ponte. Nesse momento, o foco é meu trabalho. Eu estou numa Secretaria muito robusta, que dialoga com todos os setores da sociedade, mas a gente entende que precisa sim, de mais vagas de pessoas que dialogam melhor com o governo na Assembleia, mas nada está decidido , tudo pode mudar”, avaliou.