Mais uma ação na justiça contra mandato de vereadora de Campina Grande

Matheus Carvalho dos Santos, que disputou este ano uma vaga de vereador em Campina Grande pelo PSDB, ingressou na justiça eleitoral com uma Representação acerca da legitimidade do mandato da vereadora ´Aninha´ Cardoso (Republicanos, foto), esposa do (ainda) presidente da Câmara Municipal, Marinaldo Cardoso (REP).

*tópico da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

