Vereadora destaca participação como vice na chapa do presidente Câmara de João Pessoa

A vereadora diplomada, Eliza Virgínia (PP) comentou com a imprensa nesta quinta-feira

(26), a participação dela novamente como vice-presidente da Câmara Municipal de João

Pessoa, ao lado do presidente Dinho Dowsley (PSD). A eleição da nova Mesa Diretora da

Casa de Napoleão Laureano vai acontecer a partir das 14 horas, no dia 1º de janeiro, após

a posse dos vereadores.

“Fomos convidada para fazer parte dessa Mesa e recebi com prazer. Dinho sempre foi

muito parceiro no sentido de compartilhar a gestão. Eu já fui vice-presidente no primeiro

mandato dele e nós aceitamos e vamos ver o que vai acontecer no dia primeiro”, ressaltou a

vereadora até porque há a chapa do vereador João Almeida (PDT) inscrita na disputa pela

presidência da CMJP.

Muito embora afirmando que há o apoio de 23 vereadores à chapa de Dinho, Eliza Virgínia

destacou a escolha dos 6 que estão contra e acha salutar que exista a disputa e outras opções.

“Isso faz parte da democracia e eles estão no direito deles e é interessante para o Parlamento”, disse.

Ela também descartou que haja um atrito entre o presidente Dinho e o vereador João Almeida já que ambos contam com a simpatia do prefeito Cícero Lucena (PP).

“ A gente tem que tratar o fato com profissionalismo. Existe a vontade de João Almeida de ser candidato, é uma vontade legítima, ele colocou o nome dele, é justo e a gente tem que

respeitar. Eles têm visões diferentes, isso é importante para a disputa”, ressaltou.