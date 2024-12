Tradicionalmente, quando é ´acesa´ a última vela do tempo litúrgico do Advento, indicando a proximidade cronológica do Natal, a ´elite´ politica da Paraíba ´invade´ o litoral paraibano para festas e confraternizações em série, boa parte delas regada a conversas políticas e entendimentos partidários visando as eleições seguintes, ou até mesmo alianças eleitorais acertadas com brindes e mesas fartas.

A ´largada´ da temporada de veraneio 2025 ocorreu ontem no apartamento do senador Efraim Filho (União), na aprazível praia de Intermares, em Cabedelo.

Como ´estreantes´ no banquete natalino oposicionista lá estavam (o casal) a deputada estadual Jane Panta e o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, ambos filiados ao PP do deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

Saiba mais detalhes lendo a edição completa desta terça-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

