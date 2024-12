Galdino acredita que indicação de Tião Gomes está dentro dos critérios exigidos pelo TCE da Paraíba

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), voltou a defender a indicação do deputado Tião Gomes (PSB) para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado na vaga que cabe ao Poder Legislativo, com a aposentadoria compulsória do conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima.

Para Galdino, o colega deputado tem todas as condições de ocupar a vacância conforme os critérios constitucionais e do estado da Paraíba.

“Tudo aquilo que estiver na Constituição do Estado será obedecido e, com toda a certeza, porque não depende da minha vontade e nem de ninguém, mas sim do que está na lei”, destacou.

Indagado pela imprensa se o deputado Tião Gomes cumpria todos os critérios, incluindo a resolução baixada pelo presidente do TCE, Nominando Diniz – onde o candidato deve ter idoneidade moral e reputação ilibada, além de não ter praticado atos irregulares contra a administração pública -, Galdino enfatizou que sim, mas que a pergunta deveria ser feita ao próprio Tião Gomes.

O fato é que Tião Gomes está sendo investigado pela Operação Livro Aberto, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 11, por crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em contratos firmados pela Secretaria de Estado da Educação em 2018, o que pôs em risco a ocupação da vaga no TCE/PB.