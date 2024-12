´Operação Overclean´ da Polícia Federal respinga na Paraíba

Está rolando pelo noticiário da mídia nacional o ´escândalo da vez´: a Operação Overclean da Polícia Federal, que apura o esquema de fraude em licitações com recursos de emendas parlamentares em 12 estados, de R$ 1 bilhão e 400 milhões.

Dias atrás, a PF apreendeu R$ 1,5 milhão em espécie em um jatinho que saía de Salvador (BA) com destino a Brasília.

A ação policial foca no desvio de dinheiro de emendas parlamentares destinadas ao Dnocs – Departamento Nacional de Obras contra as Secas.

Conforme o jornal O Globo, um dos alvos da investigação é o vereador da cidade de Campo Formoso (BA), Francisco Nascimento, primo do deputado federal Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara dos Deputados.

Outro ´protagonista´ no esquema é o empresário José Marcos de Moura, conhecido como ´Rei do Lixo´ na Bahia, que “alcançava 17 estados e dezenas de municípios, sempre em locais em que seu partido, o União Brasil, tinha influência”, ainda de acordo com a mesma publicação.

Neste fim de semana, o ´Globo´ noticiou repasses desse esquema para a Paraíba – R$ 25,4 milhões –, e “outros R$ 2,2 milhões para Patos”, via Netinho Lins, cantor paraibano, próximo de Hugo Motta (PP-PB), Arthur Lira (PP-AL) e Ciro Nogueira (PP-PI)”.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição integral esta segunda-feira, acesse AQUI: