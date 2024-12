Foi vergonhosa, afrontosa, desrespeitosa… E muito mais!

Falo da brincadeira que deputados federais improvisaram em Brasília, na última semana, para comemorar o ataque especulativo que o real, a moeda brasileira, sofria por parte do mercado financeiro, o que fez com que a cotação do dólar batesse um recorde histórico (bem acima de R$ 6), apesar de o Banco Central ter colocado à venda vários BILHÕES da moeda americana para amortecer a sangria de divisas.

No grupo de ´representantes´ do povo jocosos e insensíveis está o deputado federal Cabo Gilberto (PL), que não teve dificuldades de ´bater continência´ ao ridículo.

A ´zorra´ foi tamanha que Gilberto mandou imprimir – e distribuiu em larga escada – reproduções de cédulas de dólar com a foto do presidente Lula ´dando língua´.

Pode-se alegar – e é pertinente – que o governo federal novamente deu margem para um novo momento de instabilidade do Real.

Acontece, que por trás – e por conta – de cada equívoco governamental estão milhões de brasileiros que padecem (ainda mais) com uma economia instável e exageradamente especulativa.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

