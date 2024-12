Adriano: Republicanos trabalha com o cenário de João Azevedo deixar o governo

É oportuno reproduzir recentes declarações do deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos) acerca da relação interpoderes no Estado e sobre as ainda distantes eleições de 2026.

“(é importante) Ter um Poder Legislativo independente, protagonista, que possa contribuir para uma Paraíba melhor e mais justa para todos.

“Todos aqui (na ALPB) conhecem a minha posição: eu sou um deputado que estou na base do governo, acredito e confio plenamente na gestão do governador João Azevedo, que é um governador de bons propósitos e que faz uma gestão diferenciada para Paraíba.

“Mas todo mundo (também) sabe que não sou subordinado a ninguém. Eu tenho minhas posições próprias, sou deputado, sou Poder Legislativo e vou continuar defendendo o nosso poder.

“Essa minha candidatura a governador está sendo construída com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, com muito pé no chão. Estou dialogando com o povo paraibano, com os companheiros deputados e deputadas, com os prefeitos e prefeitas, vereadores, com o governo, com o governador João, com a base aliada, com o meu partido, para que a gente possa construir essa alternativa.

“Mas não é uma faca no pescoço, não é uma imposição. É uma construção. Se essa construção for vitoriosa, nós estaremos prontos para ser candidato do governo e vencer as eleições para governador.

“O Republicanos trabalha com o cenário de João Azevedo deixar o governo e até apoia a saída do governador, para que ele possa ser candidato a senador”.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

Coluna Aparte: O lixo que está fedendo