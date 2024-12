Durante a solenidade de diplomação dos eleitos realizada na última semana, em Campina Grande, o vereador eleito Márcio Guedes (PSB) falou à imprensa sobre a importância de sua conquista e os planos para o mandato na Câmara Municipal. Márcio destacou a trajetória percorrida para chegar à vitória e reforçou o compromisso com os participantes, especialmente os mais vulneráveis.

“Foi muito especial, uma luta grande, mas graças a Deus chegamos à vitória, com a força de Deus e dos amigos que acreditaram no nosso projeto. Serei da bancada de oposição, nós somos do PSB, temos um time forte. Nossa luta é defender aqueles que mais precisam. No nosso caminho, na nossa jornada, nós prometemos às pessoas que iríamos fazer, claro, um trabalho voltado para aqueles que mais precisam. E assim iremos fazer, se Deus quiser”, declarou.

Sobre a formação da mesa diretora, Márcio revelou que está alinhado ao bloco do vereador Saulo. “Estamos debatendo. Estamos no bloco de Saulo. Eu assinei já lá na lista, e a gente está lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo”, concluiu o vereador, demonstrando otimismo com os próximos passos na política municipal.

Veja a entrevista:

Vídeo: ParaibaOnline