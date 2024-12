Juiz eleitoral extingue mais duas ações eleitorais do PSB/CG

O juiz Claudio Pinto Lopes (foto), titular da 16ª Zona Eleitoral, encaminhou para o arquivo mais duas AIJEs (ações de investigação judicial eleitoral) propostas pela oposição contra a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União).

Numa delas, protocolada pelo PSB/CG, a fundamentação foi a reprovação da prestação de contas do candidato à reeleição: “O que se verifica no presente caso é um rosário de irregularidades no tocante à arrecadação e gastos no pleito nas eleições deste ano”, assinala a ação.

“Importa destacar que o valor apontado na sentença (R$ 272.486,48) que reprovou as contas é vultoso o suficiente para atestar a gravidade dos fatos, dada a robustez da sentença de rejeição das contas enquanto prova”, frisa noutro trecho a ação.

O magistrado sublinha em sua decisão a “flagrante intempestividade” da ação, ao ponto de “não conhecimento do pedido”.

Ou seja, a ação proposta não foi a recomendável para a situação, do ponto de vista do calendário eleitoral.

A outra ação extinta foi apresentada por quatro postulantes à vereança pelo PSB local: Anderson Almeida, Waléria Assunção, Márcio da Silva e Kallyna Doas Gomes, abordando novamente a questão da contratação de prestadores de serviços por parte da PMCG.

O juiz disse em sua sentença que “há incidência da COISA JULGADA”, pelo fato de o próprio titular da 16ª Zona já ter apreciado (e arquivado) ação semelhante.

*Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.

Leia também:

Colunista detalha arquivamento de AIJE proposta pelo PSB de Campina Grande