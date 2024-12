Presidenciável da Câmara de Campina ressalta “jogo de cintura”

O vereador Saulo Germano, do Podemos, que disputará a presidência do Legislativo de Campina Grande, afirmou que Bruno Cunha Lima (União) “está à frente de todo o processo desde o começo. Todas as reuniões que nós temos, nós passamos tudo para ele´”.

“Todos colocaram o nome, mas apenas eu avancei, tive um ´jogo de cintura´ melhor”, atestou Saulo.

*Notas da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.