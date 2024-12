Fabiana Gomes celebra diplomação para mais um mandato como vereadora em Campina Grande

A vereadora Fabiana Gomes (União Brasil) foi diplomada nesta terça-feira para mais um mandato na Câmara Municipal de Campina Grande.

Em entrevista, ela destacou a alegria e a honra de representar a cidade, agradecendo os 4.524 votos recebidos.

“É um momento de gratidão e felicidade. Na minha diplomação anterior, estávamos em um contexto de pandemia e tudo foi online. Agora, presencialmente, é ainda mais especial”, afirmou.

Profissional de saúde, Fabiana reforçou seu compromisso com o setor, com foco na ampliação dos serviços de saúde bucal no município.

“Campina precisa de mais odontomóveis, equipes e serviços voltados para a saúde bucal. Continuarei trabalhando por isso”, garantiu.

Sobre a eleição da mesa diretora, a vereadora destacou que o União Brasil busca unidade, mas reconheceu que o processo tem desdobramentos típicos.

“Se houve alguma mudança no acordo entre os vereadores do partido, asseguro que não partiu de mim. Seguiremos acompanhando as negociações até o dia 1º de janeiro”, concluiu.

Confira a entrevista: