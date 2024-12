Eleições 2026: João Azevêdo reclama de ansiedade da mídia

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), demonstrou irritação com as indagações da imprensa sobre as eleições de 2026, durante entrevista concedida nesta quinta-feira (19). O fato é que ele sempre é perguntado se vai ou não disputar uma vaga no Senado Federal ou se fica até o final do mandato.

“Essa ansiedade, ela às vezes tá fora… eu tenho dito claramente e eu já disse várias vezes, que é natural que em 2026, eu coloque meu nome para o Senado. É natural. Esse é um plano A? É um plano A. Agora não é obrigatório. As pessoas têm que entender que eu não faço disso aquela condição de se não acontecer, acabou a vida”, disse.

Para Azevêdo, política não é isso e que sabe do legado que ele e sua equipe vão deixar na Paraíba, e que será de extrema importância, ratificando que esse é o seu o papel. Portanto, essa continuidade vai ser natural, e se o ambiente político permitir, estará colocando o seu nome na disputa, sem nenhum problema.

O governador confirmou mais uma vez, que esse é o seu plano e é o que pensa no que vai fazer, mas que não quer entrar ainda em campanha, pois tem ainda mais dois anos de administração. Tanto que a sua ação governamental para o ano novo é o lançamento de um projeto, no dia 6 de janeiro, intitulado ‘Paraíba 25/26’.

Ele disse que fará ainda uma prestação de contas de tudo que ocorreu ao longo de 2024, ao mesmo tempo em que lançará o que será realizado em 2025/2026. “Será um conjunto de investimentos em todas as áreas, não será somente em obras”, completou, acrescentando que essa é sua meta do momento e não as eleições de 2026.