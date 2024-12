A diplomação dos eleitos de Campina Grande nesta terça-feira (17) movimentou o cenário político da cidade. Durante a solenidade, a nossa reportagem conversou com Raquel Vital, mãe da vereadora eleita Pâmela Vital do Rêgo (MDB), que falou ao ParaibaOnline sobre a alegria de ver a filha ingressando oficialmente na política com um mandato próprio.

“É o orgulho da gente, de todos nós, e isso é uma alegria profunda para toda a família que hoje está aqui. Essa emoção diferenciada eu acho que se dá desde meu pai, porque meu pai sempre viu em Pâmela uma visão política. Então com certeza onde ele estiver, ele está muito feliz de Pâmela hoje estar sendo diplomada. Naquela época ele já ensinou a Pâmela o que é política, e isso para mim aqui me remete tudo a ele. A alegria que a gente está aqui também deve a ele”, declarou.

Raquel, que é pediatra e mora em João Pessoa, lembrou como o curso de Direito foi um marco no desenvolvimento da política vocacional de Pâmela.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline