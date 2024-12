PEC encerra discussão sobre mudança do nome da capital da Paraíba

Aprovada por unanimidade, durante o encerramento das atividades legislativas, realizada nessa terça-feira (17) a Proposta de Emenda Constitucional de autoria do deputado Hervázio Bezerra (PSB), que encerra a discussão sobre a mudança do nome da capital paraibana João Pessoa.

O tema tem gerado muita polêmica entre os pessoenses, mas a PEC põe por terra toda a discussão de mudança, incluindo a realização de um plebiscito, aprovada ainda com a anuência tanto do líder do governo, Chico Mendes (PSB), quanto do líder da oposição, George Morais (União Brasil), e do próprio presidente da Casa, deputado Adriano Galdino (Republicanos).

Com a PEC aprovada, fica denominado o nome de João Pessoa, a capital do Estado da Paraíba, conforme a Constituição Estadual. Para o deputado Hervázio Bezerra foi uma vitória da maioria, e a PEC evita o transtorno, que, porventura, viria causar ao mudar todo o volume de documentação que envolve a vida da sociedade paraibana.

Conforme o deputado, a Assembleia Legislativa fez história que ficará marcada na memória de todos, até porque o sentimento é muito forte e o nome de João Pessoa é infinitamente maior do que o personagem João Pessoa.

“Talvez a maioria não vai saber dizer quem foi João Pessoa, mas lá fora todos sabem que a capital da Paraíba é João Pessoa, além de que, nós passamos hoje por um grande momento. Imagine ter que mudar documentos no cartório, na Prefeitura, seria um constrangimento enorme, fora o sentimento popular que é o mais importante”, explicou.