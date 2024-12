Dias atrás, um grupo de 17 líderes de bancadas da Câmara Federal enviou aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) um ofício no qual ´apadrinham´ R$ 4,2 bilhões em indicações de emendas de comissão.

No documento, que é sigiloso, os líderes explicam que assumem a autoria das indicações como forma de cumprir a determinação de 2 de dezembro do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou a execução das emendas.

Acontece que, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo e “entidades consultadas” pela publicação, o ofício viola a decisão do STF.

Entre os subscritores estão os paraibanos Gervásio Maia (PSB), Hugo Motta (REP) e Romero Rodrigues (Podemos).

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui.