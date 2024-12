O deputado Bosco Carneiro, que assumiu a titularidade do cargo com o impedimento do deputado Márcio Roberto, que está de volta à Assembleia Legislativa após ter vencido uma batalha jurídica, disse que ainda assim sua permanência foi confirmada por conta do deputado Wilson Filho, que está como secretário estadual de Educação. Todos eles são filiados ao Republicanos.

Conforme Bosco Carneiro em entrevista à imprensa, ao contrário do que se pensava sobre não mais exercer o mandato, ele explicou que como primeiro suplente continuará no exercício do mandato até a decisão do deputado Wilson Filho, se quiser retornar ao Poder Legislativo. “Mas até então, nós continuaremos na Assembleia Legislativa”, ratificou.

Quanto ao relacionamento com Márcio Roberto, que ganhou de volta o mandato, Bosco Carneiro descartou qualquer arranhão entre ambos. “Na verdade, eu tenho o maior respeito pelo deputado Márcio Roberto e é bom que seja esclarecido, que não existia nenhuma querela judicial da minha parte contra o deputado Roberto”, disse.

Carneiro ressaltou que a ação contra o colega foi impetrada pelo Ministério Público Eleitoral e que estava apenas na condição de suplente e assumiu a titularidade do cargo devido à decisão da Justiça e agora acata, novamente, outra decisão que deu ganho de causa a Márcio Roberto. Com essa volta, sai a deputada Sílvia Benjamin.