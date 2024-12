ALPB: Galdino destaca equilíbrio e produtividade dos deputados

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), fez um breve balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2024 na Casa e destacou a produtividade e o equilíbrio dos deputados nas matérias votadas, discutidas e aprovadas em Plenário em favor do governo e do povo paraibano.

“A sensação é de paz, de equilíbrio. Nós conseguimos votar todas as matérias e encerramos o período de 2024 com muita positividade. Quero agradecer aos deputados e deputadas, aos funcionários, à imprensa e a todos que colaboraram para que cada vez mais, através do Poder Legislativo, possamos contribuir para uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, destacou.

Galdino comentou ainda a aprovação da LOA para o exercício financeiro de 2025, com rejeição de duas emendas, o que para o presidente é considerado normal até porque nem todos pensam igual.

“Aqui há uma diversidade de geografia, uma ideologia, capacidade intelectual e poder econômico diferentes. Então, é natural que haja divergências, mas o objetivo maior e comum é contribuir e todos querem ver uma Paraíba melhor”, ressaltou.