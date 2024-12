Nessa segunda-feira, 16, o prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena, foi diplomado pela Justiça Eleitoral, em cerimônia que marcou oficialmente o início de seu segundo mandato consecutivo. Em um discurso emocionado e repleto de agradecimentos, Cícero destacou sua gratidão a Deus, à família e aos aliados políticos, reforçando o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento da capital paraibana.

Cícero aproveitou a ocasião para enaltecer o resultado expressivo das urnas, em que obteve 258.727 votos, e mencionou a importância da democracia e do trabalho conjunto com diversas esferas de poder. Ele fez questão de agradecer à Justiça Eleitoral e ao povo pessoense pela confiança depositada.

“Saímos vencedores com um resultado maiúsculo de 258.727 votos. Como diz a palavra do Senhor: ‘O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Por isso o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido’. Salmo 28”, citou Cícero, destacando a fé como guia de sua caminhada.

Em seu discurso, o prefeito reeleito reiterou o compromisso de continuar trabalhando “em ritmo acelerado” para garantir obras e serviços públicos de qualidade, principalmente voltados para aqueles que mais necessitam. Segundo ele, o momento vivido por João Pessoa é de crescimento, desenvolvimento e fortalecimento de parcerias.

Cícero Lucena finalizou sua fala destacando a missão de tornar João Pessoa uma referência em qualidade de vida, com olhar especial para o futuro e as próximas gerações.

Ouça trecho do discurso do prefeito.