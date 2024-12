Presidente do TRE-PB celebra diplomação dos eleitos em Campina Grande

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), Agamenilde Dias, participou, nesta terça-feira (17), da sessão de diplomação dos eleitos em Campina Grande. Em entrevista à imprensa, a magistrada destacou a importância do momento para o processo democrático e fez um balanço positivo das eleições no estado.

“A diplomação é um encerramento do processo eleitoral que torna apto ao eleito a tomar posse e seguir o trabalho e o cumprimento das suas promessas apresentadas ao eleitor. Então, de sorte que o balanço é positivo. A Paraíba fez o pulo do Tribunal Regional Eleitoral, com os seus juízes, juízas, servidores, mesários e voluntários. Aproveito também para agradecer o papel da imprensa e a parceria que tivemos, sempre com essa comunicação fluida, direta, que muito contribuiu para o chamamento dos nossos mais importantes convidados, que são a eleitora e o eleitor, à urna. Hoje é a celebração e o encerramento desse ciclo, que julgamos vitorioso”, afirmou.

Agamenilde Dias também fez questão de reforçar a confiança e a segurança das urnas eletrônicas, celebrando a ausência de questionamentos no sistema durante o pleito. “A urna eletrônica foi a maior vitoriosa. Nós não tivemos nenhum questionamento sobre a urna eletrônica, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. A Comissão de Apuração da Votação Eletrônica confirmou o que a justiça eleitoral já dizia: a tranquilidade, a segurança, a transparência e a autenticidade do sistema”, declarou.

Por fim, a presidente do TRE-PB ressaltou que o tribunal continuará comprometido em prestar respostas ágeis e equilibradas dentro dos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Ela reafirmou que cada eleição traz aprendizados e reforçou a importância da participação de todos os setores envolvidos na preservação da democracia.

*Vídeo: ParaibaOnline