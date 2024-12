Juiz destaca esforço para julgamento das prestações de contas

Durante a audiência de diplomação dos eleitos realizada nesta terça-feira (17), o juiz da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, Cláudio Pinto Lopes, destacou o trabalho intenso da Justiça Eleitoral para garantir a análise das prestações de contas dos candidatos em tempo hábil.

“A gente fez por onde julgar todas as prestações de contas em tempo hábil. Foi um esforço hercúleo para que isso acontecesse e estivéssemos todos aqui hoje nesse momento de celebração”, afirmou o magistrado, que presidiu a sessão.

De acordo com o juiz, o processo de análise foi prorrogado com rigor técnico e responsabilidade, resultando na emissão de pareceres que, em alguns casos, aprovaram as contas de forma total e, em outros, de forma parcial.

No entanto, Cláudio Pinto Lopes esclareceu que essas pendências não impedem a diplomação dos eleitos. “Foi feito de maneira criteriosa pela Justiça Eleitoral, emitindo o parecer. Algumas de maneira total e outras de maneira parcial, mas que não impeçam a diplomação. Existem dentro de cada sentença as recomendações, e cada um vai procurar sanar as falhas para que o processo seja completo”, detalhou.

O juiz também comentou sobre o andamento das Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) em Campina Grande, informando que ainda há duas ações pendentes.

Ele explicou que, embora o recesso judiciário esteja próximo, isso não impede que os julgamentos sejam realizados posteriormente. “Existe o processamento normal das AIJEs. Se der tempo, serão julgados, mas o recesso não impede que o julgamento seja feito posterior”, pontuou Cláudio Pinto Lopes.

Confira a declaração completa no vídeo abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline