Acompanhe ao vivo a diplomação dos eleitos em Campina Grande

A sessão solene de diplomação das candidatas e candidatos eleitos nas Eleições 2024 no município de Campina Grande está sendo realizada no auditório do Hotel Garden. A cerimônia é presidida pelo magistrado Cláudio Pinto Lopes, juiz da 16ª Zona Eleitoral.

Na sessão solene, estão sendo diplomados o prefeito reeleito, Bruno Cunha Lima; o vice-prefeito eleito, Alcindor Villarim Filho, e mais 23 vereadores e 27 suplentes.

Assista ao vivo: