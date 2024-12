Cabo Gilberto rebate Lula e critica prisão do ex-ministro Braga Netto

O deputado federal Cabo Gilberto (PL) rebateu a entrevista concedida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Fantástico, programa da Rede Globo, que falou sobre a prisão do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, preso pela Polícia Federal na manhã do sábado (14), no Rio de Janeiro.

Lula disse que muito embora o general tenha todo direito à presunção de inocência, quer que as supostas cabeças envolvidas no golpe de 8 de Janeiro tenham e sejam severamente punidas.

“Não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia e à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente, do vice e do presidente da Suprema Corte Eleitoral”, comentou.

Para o deputado, as acusações são mais um atentado contra a democracia e que isso está claro e que essas acusações foram feitas no final de 2022.

“Ele é um homem honrado, decente, que trabalhou muito pelo Brasil e foi, inclusive, interventor no Rio de Janeiro, no governo de Michel Temer, para combater a criminalidade e ser preso dessa forma”, destacou.

Segundo o deputado, a prisão preventiva de Braga Netto não tem motivo e qualquer pessoa sabe que o Código Penal é bastante claro nesse aspecto.

“O inquérito já foi concluído, já indiciou 40 pessoas, já está na PGR, e como é que eles vão prender o Braga Netto por obstrução da Justiça? Tem muita gente batendo palma, mas sem observar que a ditadura já está batendo na porta, censurando a imprensa e vai avançar mais ainda”, advertiu.

Cabo Gilberto insiste ainda em dizer que o Senado Federal, que tem o poder de fazer o “sistema de freio” vvolte a funcionar para que cada poder “fique no seu quadrado”.

“Repito e insisto: a ditadura chegará a todos”, completou.