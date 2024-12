Bruno Cunha Lima será diplomado em Campina Grande nesta terça-feira

Encerrando o processo eleitoral de 2024, em Campina Grande, será realizada nesta terça-feira (17), a diplomação dos eleitos. A solenidade está marcada para às 17h, no auditório do Garden Hotel. O ato será presidido pelo magistrado Cláudio Pinto Lopes, juiz da 16ª Zona Eleitoral.

Serão diplomados o prefeito, reeleito, Bruno Cunha Lima Branco; o vice, Alcindor Vilarim Filho; e ainda os 23 vereadores e 27 suplentes. A solenidade oficial obedece à Lei n° 9.505/1997, sendo de responsabilidade das Zonas Eleitorais.

Em primeiro turno, Bruno Cunha Lima venceu em todas as zonas eleitorais de Campina Grande, com 48,22% dos votos. A reeleição foi confirmada no segundo turno, com 57,94%.

Histórico Político

Bruno Cunha Lima Branco nasceu em 17 de novembro de 1990 (34 anos), em Campina Grande. Atualmente, é filiado ao partido União Brasil.

Formado em Direito, Bruno foi vereador, na Rainha da Borborema, entre 1° de janeiro de 2013 e 31 de janeiro de 2015. Exerceu um mandato de deputado estadual pela Paraíba, de 1° de fevereiro de 2015 a 31 de janeiro de 2019.

Em 2020, Bruno Cunha Lima foi eleito, em primeiro turno, para ser o 38° prefeito de Campina Grande, sucedendo Romero Rodrigues.