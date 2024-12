Vereadores eleitos são diplomados em joão pessoa

Os vereadores eleitos para a próxima Legislatura (2025-2028) foram diplomados na tarde desta segunda-feira (16), em cerimônia realizada no Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

A solenidade foi conduzida pela juíza da Junta Eleitoral de João Pessoa, Maria de Fátima Lúcia Ramalho. Ao todo, 73 candidatos eleitos receberam o diploma: 29 vereadores, 42 suplentes, o prefeito Cícero Lucena (PP) e o vice-prefeito Leo Bezerra (PSB).

Maria de Fátima Lourdes Ramalho falou sobre a simbologia da diplomação dentro do processo eleitoral.

“A diplomação é o último ato do calendário eleitoral, é um ato de responsabilidade da Justiça Eleitoral, em que é feita a entrega dos diplomas a três suplentes de cada partido ou coligação, aos 29 vereadores eleitos de João Pessoa, ao prefeito e ao vice-prefeito”, afirmou.

A magistrada avaliou como positivo o trabalho da Justiça Eleitoral durante todo o pleito e a importância da solenidade de diplomação.

“É o fechamento de um ciclo das eleições, a coroação da democracia. Os pessoenses elegeram todos esses e todas essas que aqui estão, e hoje a Justiça Eleitoral entrega o diploma, que é o documento atestando que ele ou ela foi devidamente eleito”, acrescentou.

Representando todos os parlamentares eleitos, o vereador Durval Ferreira (PL) discursou, agradecendo a confiança depositada pelos pessoenses através do voto. “Essa confiança nos convoca a trabalhar com dedicação, ética e transparência, sempre priorizando o bem coletivo. Somos os representantes legítimos da população e temos o dever de legislar com responsabilidade, fiscalizar com firmeza e propor soluções concretas para os desafios que enfrentamos. Nosso compromisso deve ser com a verdade, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável de João Pessoa”, afirmou.

Durval também destacou a construção da nova sede do Legislativo Pessoense, que, segundo ele, oferecerá condições adequadas para que a Casa do Povo abrigue debates essenciais e promova ainda mais a participação popular. “Somos profundamente gratos ao presidente Dinho, cuja liderança e dedicação foram determinantes para transformar esse importante projeto em realidade”, elogiou.

O presidente da Casa, Dinho (PSD), comemorou a eleição para o seu sexto mandato. “O sentimento hoje é de dever cumprido, foram 9.400 votos obtidos.Sigo para o meu sexto mandato e a responsabilidade só aumenta. Muito me orgulha estar presente hoje nesse momento tão importante”, disse.

A vereadora reeleita Eliza Virgínia (PP) falou da expectativa para mais um mandato na Câmara Municipal de João Pessoa. “Pautaremos muito a questão do empreendedorismo feminino, mas não só feminino, pois sabemos que todos precisam trabalhar, tanto homens como mulheres”, colocou.

A outra representante da bancada feminina, Jailma Carvalho (PSB), eleita para o primeiro mandato na Câmara, disse que as expectativas são as melhores. “Espero, logo mais, dialogar com a cidade, com as pessoas, para que possamos construir um mandato participativo, interativo e que possa trazer mais qualidade, representando a boa política para a nossa cidade”, asseverou.

O prefeito reeleito, Cícero Lucena (PP) concluiu dizendo do sentimento de gratidão.

“Sob as bençãos de Deus e o desejo soberano do povo de João Pessoa é que me dirijo a todos, nessa solenidade de diplomação, marcando o início de mais um ciclo de cuidado com a nossa querida cidade. Esta é a oportunidade não apenas de celebrar a confiança depositada por essa cidade que tanto amamos, mas também de reafirmar o compromisso de trabalhar incessantemente pelo bem estar de cada cidadão”, finalizou.