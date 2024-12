´Estadão´ publica reportagem sobre a ´República da Paraíba´

Em recente (e ampla) reportagem, com o título ´A República da Paraíba´, o jornal O Estado de São Paulo destacou o ´apogeu´ da Paraíba no atual momento político e institucional do país.

Leia trechos.

Boa parte das autoridades que ascenderam recentemente é de um único Estado: a Paraíba.

Esse foi um dos assuntos em jantar realizado em Brasília, nesta semana, pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS).

O objetivo do encontro era promover uma aproximação da bancada com o paraibano Hugo Motta (Republicanos), favorito para ocupar a presidência da Câmara Federal a partir de fevereiro.

Os presentes no jantar constataram que não apenas Motta é da Paraíba, como também os novos presidentes do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin.

Além disso, são paraibanos a senadora Daniella Ribeiro (PSD), que deverá comandar a 1ª secretaria do Senado ano que vem, e seu influente irmão e deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), líder da Maioria no Congresso.

A 1ª vice-presidência do Senado é exercida pelo senador Veneziano Vital (MDB).

O senador Efraim Filho (União), nascido em João Pessoa, brincou que será o ´líder informal´ do senador Davi Alcolumbre (União), provável futuro presidente do Senado.

A “República da Paraíba” é uma alusão à “República de Alagoas”, expressão usada para se referir à chegada de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara em 2021, ao mesmo tempo em que seu maior rival político, o senador alagoano Renan Calheiros (MDB), mantinha grande influência no Senado.

Em tese, a era dos paraibanos tende a ser menos belicosa que a dos alagoanos, concluiu o jornal.

*informação repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.