Vídeo: vereadora coloca nome à disposição para presidência da Câmara Municipal

Em entrevista concedida nesta sexta-feira (13) à Rádio Caturité FM, a vereadora Fabiana Gomes (União Brasil) comentou sobre a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande para o biênio 2025/2026. Reeleita nas últimas eleições, Fabiana ressaltou que colocou seu nome à disposição para assumir a presidência da Casa, justificando sua decisão como uma questão de justiça.

“A bancada do União Brasil se reuniu, pois é a maior bancada eleita da situação, somos cinco eleitos. Nada mais justo que um dos integrantes do União Brasil ocupe a cadeira de presidente”, afirmou a parlamentar, que atualmente exerce o cargo de vice-presidente da mesa diretora.

Fabiana também relembrou um acordo feito em 2020, no início da atual legislatura, que previa uma presidência rotativa, com mandatos anuais para diferentes parlamentares. No entanto, segundo ela, o compromisso foi desfeito logo no início da gestão. “Por essa razão, considero legítimo apresentar minha candidatura”, destacou.

Confira a entrevista na íntegra: