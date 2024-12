Vereador destaca agilidade na votação para pagamento de servidores da Saúde de Campina

O vereador Anderson Pila (PSB) comentou, nesta sexta-feira (13), em entrevista à Rádio Caturité FM, sobre a votação de suplementação orçamentária solicitada pela Secretaria de Saúde de Campina Grande. O recurso foi aprovado pela Câmara Municipal para garantir o pagamento dos salários dos prestadores de serviço da pasta.

Segundo Pila, apesar de falhas no planejamento da gestão, a Câmara agiu rapidamente para resolver a situação. “Independente do erro da gestão da Secretaria de Saúde, que chegou aqui no dia 11 com o pedido de suplementação para o salário dos prestadores, nós convocamos uma sessão extraordinária para votar e garantir o salário desses servidores”, afirmou.

O vereador também abordou outras pautas que devem ser discutidas pelo Legislativo municipal, ressaltando a necessidade de organização e análise criteriosa dos projetos apresentados. “O que não pode é que esse processo seja atropelado aqui na Casa. O que a gente ver que deve votar a favor aqui, nós iremos votar”, pontuou.

